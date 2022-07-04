港足｜港足勢相隔近3年主場出戰　擬9月底友賽緬甸　足總確認成事機會大 (18:01)

港足上次在主場出戰已是2019年11月19日的世界盃外圍賽次圈，以2：0擊敗柬埔寨隊，及後因疫情關係至今未有主場比賽。港足主教練安達臣曾稱，希望在9月底的國際賽期在主場踢友賽，備戰明年亞洲盃決賽周。早前傳過港足於5月泰國集訓時曾閉門友賽對手的緬甸隊，有意訪港再戰。

足總主席貝鈞奇承認，足總此前曾約多支外隊訪港，但對方在本港「3+4」隔離政策下卻步，「要辦一場比賽，首先要看外隊是否肯來，我們曾想邀請馬來西亞隊訪港友賽，但遲遲未能答覆訪港防疫安排，令對方已另有所約，之後跟緬甸隊傾談，仍在商討中，希望對方在9月來港友賽，能否成事可能未來數天或有眉目。現在全球很多地方踢友賽都不用隔離，香港要隔離是被動點」。他補充若外隊訪港或像去年中在港主辦亞協盃分組賽般，以點對點「隔離氣泡」形式操練及比賽。

足總行政總裁譚秋朗確認，9月下旬有港足主場友賽「機會都好大」，透露今早跟政府商討，有待政府其他部門批核，「希望給予香港球迷刺激，文化體育及旅遊局都好支持，當然政府不是一個部門決定。但如果我們做返應該要做的事，如做足點對點等防疫措施，希望政府會支持，不想令球迷失望」。他透露若成事會在香港大球場舉行，讓更多球迷能入場，「港足在亞洲盃有好成績後，球迷也想入場支持港隊，我估計可以吸引超過一萬人入場，所以不會閉門舉行，否則就意義不大」。

譚秋朗補充，足總在等待港府開「綠燈」同時，同步努力爭取緬甸隊以外多一隊友賽，對手或「諗遠少少」不是亞洲國家，亦否決了作客出賽，「不會考慮作客友賽，時間太短，可能留待下年3月」。而外隊訪港的檢疫費及酒店等開支，需由香港一方承擔，譚秋朗稱已提交建議書給港府批核，「除了機票，外隊其餘費用都是由香港負責」。

政府今日因應疫情限制大型活動最多只能讓500人參與，讓維港泳或停辦，以及香港田徑總會取消下周日舉辦的天水圍10公里跑。上季港超曾在今年2月因疫情而腰斬，現時本港疫情每日平均仍新增數千宗新冠陽性個案，不過貝鈞奇及譚秋朗均稱，相信疫情對港超賽事暫無影響，會如期周六開鑼，維持有觀眾入場安排及跟足防疫措施。貝鈞奇續說，足總已有2、3年經驗在疫情下舉行港超賽事，隨着不少市民都已接種疫苗，相信康文署也評估過情况，認為再次臨時封場「可能性好低」，「相信務實的政府不會貿然再封場」。

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