羽毛球世界賽｜「鄧謝配」混雙輕取中國隊組合闖16強　 (21:18)

憑種子身分直入32強的「鄧謝配」賽前曾指中國隊的實力不俗，因此不能輕敵，兩人在首局初段面對郭新娃/張殊賢時，雖一度將分數拉開至11：4，但對方強攻得手連奪6分，令港隊的領先優勢只餘1分。不過，這對港隊組合及時調整，有驚無險下以21：16先拔頭籌。

鄧俊文/謝影雪在次局乘勝追擊，未有給予郭新娃/張殊賢太多機會，一路領放下以21：11再下一城，晉級16強將鬥新加坡隊代表許永凱/陳薇涵。「鄧謝配」若再過一關，便有機會在8強遇上世界排名第2的佩華拉露高及塔拉達娜猜，這對泰籍好手於次圈以2：0挫韓國隊代表晉級16強。

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