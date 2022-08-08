足球｜廣東省運會U15決賽疑打假波　中國足協調查稱嚴肅處理 (17:31)

兩軍昨於決賽的上半場以1：1打成平手，下半場清遠隊一度領先3：1，其後卻以3：5敗陣失冠。據網上片段顯示，廣州隊球員曾以「背躍式跳高」博得12碼，而清遠隊所失的第4及第5球亦涉及無壓力下犯錯，當中包括門將傳球失誤，但隊友「原地看着對手反超前」。

中國足協今日發聲明，證實已就賽事派出競賽部及紀檢部等部門到廣州展開調查，並稱「該場比賽中，雙方運動員在場上的表現受到輿論廣泛質疑，引發社會各界關注」。聲明又稱若有「確鑿證據證明相關單位和人員涉嫌操縱比賽、違背公平競賽原則」，將會予以嚴肅處理。有內地網民則指足協監管不力，呼籲改革以杜絕同類事件再次發生。

另外，海南省近日爆發疫情，包括三亞市等地實施「靜態管理」。於海口市設立賽區的中超被指或需移師至其他地方作賽，惟《足球報》記者引述消息人士，稱中國足協不會另覓賽區，或調動賽程並確保聯賽不受影響。

其他報道：英超︱曼聯落筆打三更 主場首負白禮頓 C朗後備上陣徒勞無功

其他報道：英超｜古路施夫斯基領熱刺反勝修咸頓 新季旗開得勝