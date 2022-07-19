東亞盃︱港足首仗6球大敗予日本隊 勞烈斯及趙聡悟演大港腳首戰 (20:14)

港足今晚在茨城縣立鹿嶋球場出戰東亞盃首仗，面對主場出擊的日本隊，沿用在亞洲盃外圍賽出線的4-1-4-1陣式，出任隊長的謝家強及首為大港腳上陣的混血中超兵勞烈斯任正選中堅，防中由胡晉銘出任。昨晚才歸隊的另一中超兵陳俊樂先列後備。日本隊正選有5名「新丁」，包括一對箭頭西村拓真、町野修斗、老將水沼宏太，以及有非洲裔血統的混血門將鈴木彩艷及中場藤田讓瑠。

港足兩年半前在韓國釜山出戰上屆賽事，當時以0：5大敗予日本隊，今仗開賽不足2分鐘已失守，謝家強在禁區頂被吹罰手球，相馬勇紀直射罰球入網，今仗為港足把關的入籍門將保羅欲救無從。港足在6分鐘有胡晉銘在禁區外放冷箭高出。「藍武士」於19分鐘再下一城，町野修斗接應山根視來的傳中頭槌破網，加上西村拓真於兩分鐘後禁區內得手，港足於22分鐘已落後0：3。戰至35分鐘，港足有黃金機會，但中場黃威走快一步，在門前錯失攻門良機。今季在日職已入8球的西村拓真，於39分鐘勁射個人梅開二度，港足半場落後0：4，僅得29%控球。

港足下半場一口氣作3個變動，換入陳俊樂、徐宏傑及簡嘉亨，但於55分鐘再次失守，相馬勇紀接應山根視來右路傳中，門前用後腳梅開二度。港足兵敗如山倒，兩分鐘後保羅撲出傳中不遠，被門前的町野修斗補射亦入兩球。藍武士繼續強攻，勞烈斯曾一次護空門。日本隊之後換入多名球員，包括相隔10年重返國家隊的阿仙奴舊將宮市亮。港足尾段亦換入傑志雙將鄭展龍及趙聡悟，年僅17歲的港日混血中場趙聡悟首為大港腳上陣，惟未再改寫比數，港足以0：6大敗予日本隊。

港足下仗於下周日（24日）到名古屋對陣衛冕的韓國隊。爭取四連霸的韓國隊明晚6時於豐田體育場對中國隊。女足東亞盃今日開鑼，衛冕的日本女足今午以2：1挫韓國女足，在上屆決賽戲碼旗開得勝。

其他報道：亞洲盃︱韓國與卡塔爾等4國申辦決賽周 10月中公布結果

其他報道：東亞盃｜港足抵日首操 勞烈斯會合大軍 認同進取踢法