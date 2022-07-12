港超｜傑志中心擴建　醫務中心及營養餐廳啟用　伍健冀小將注重飲食自律 (18:46)

位於石門的傑志中心自2017年起開始計劃改建，受疫情影響延至最近才接近完成擴建工程。醫務中心位於底層，斥資逾1200萬元，由傑志全數承擔，並由中大醫院骨科團隊主理，提供骨科及物理治療服務，同時設置多部專業測試體能儀器及健身器材，協助球員復康和提升狀態。中心除了服務傑志球員，亦開放予公眾預約使用。

位於中心2樓的營養餐廳，會為一隊球員提供由主廚與營養師設計的餐單，在季前集訓期間每日為一隊球員提供早、午餐，開季後會續加強球員膳食安排。

傑志基金主席伍健表示，設立醫務中心及營養餐廳，目的為向職業球員提供應有的場外支援，同時向青年球員灌輸飲食自律及發展體格的重要性。對於新季組軍，伍健承認離開球員比加盟的多，加上部分球員有調整薪金，從中控制開支與上季相若。

備戰亞冠盃16強方面，伍健稱球隊已做好不會「踢完一場就回來」的準備，但承認淘汰賽階段無弱隊，會盡力而為。他又放眼下季若再奪亞冠資格，屆時組軍準備亞冠才真正「考工夫」。他補充，球會另一方向希望輸出球員，有更多像陳晉一爭取外流的例子。

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