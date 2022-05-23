英超︱利物浦5次單季英超主場不敗 高普稱聯賽失冠增動力爭歐聯 (13:50)

對於再次屈居哥迪奧拿帶領的曼城，僅得英超亞軍，高普仍大方恭賀曼城奪冠，將放眼緊接的歐聯決賽，「在聯賽取得92分已經很難得，我們當然想要更多，但在球會悠長歷史中，今次經歷只是很短暫，未來還要繼續前進，還有更多機會奪冠，失落聯賽冠軍只會讓球隊在下周歐聯決賽更有動力」。

利物浦今季以15勝4和，達成歷來在英超第5季全季主場不敗，當中4次是在高普執教時期。高普亦重申這支紅軍又度過一個出色球季，「我已說過500萬次，這是我執教過最出色的團隊，每天由早上一起工作都開心，我們需要正視面對這些失利，例如在季初表現要再更穩定」。隊長佐敦軒達臣也稱已戰鬥到最後，可惜仍未足夠，亦向衛冕的曼城送上祝賀。不過，高普透露今仗半場傷出的堤亞高艾簡達拿，以及季尾離隊的奧歷治，或均無緣歐聯決賽對皇家馬德里。

利物浦英超主場不敗球季

2021/22年：15勝4和

2019/20年：18勝1和

2018/19年：17勝2和

2017/18年：12勝7和

2008/09年：12勝7和

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