英超｜阿仙奴敗陣爭四渺茫　阿迪達認未達歐聯水平　格列沙加痛斥隊友 (15:58)

阿仙奴在上周日尾四輪仍領先熱刺4分，但繼上周倫敦打吡「6分波」以0：3大敗予熱刺後，今晨再吞作客敗仗，防線殘陣下於55分鐘先有中堅賓韋特擺烏龍，加上85分鐘被般奴古馬雷斯鎖定勝局，慘吞「喜鵲」兩蛋。阿仙奴兩連敗全失6分，37戰66分排第5，比第4的熱刺少2分。兵工廠要重奪第4位，最後一輪必須擊敗愛華頓，還要寄望熱刺作客不敵榜尾篤定降班的諾域治。得失球差上，熱刺比阿仙奴多15球，換言之熱刺只取1分亦足以鎖定第4。而阿仙奴失分後，第3的車路士確定取得下屆歐聯資格。

月初才續新約的阿迪達賽後承認，紐卡素球員在各方面都踢得比麾下好100倍，他說：「數字上我們仍存在可能（第4），但也要腳踏實地承認，今仗表現達不到參加歐聯所需的水平」。中場格列沙加亦狠批隊友未能承受壓力，「今場由第1到90分鐘，我們表現都不值得在球場上。我們踢不出賽前部署，沒有聆聽領隊指示署，當你踢成這樣，就代表配不上踢歐聯。如果有球員未準備好比賽，就請留在家中吧。我們等了6年（歐聯），一度完全有主動權，但今仗看起來紐卡素才是爭前四，我們的水平就像他們現時的排名（12名）」。

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