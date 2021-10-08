英超︱沙特財團32億入主紐卡素成新晉豪門 領隊布魯士認帥位難保 (18:09)

隨着沙特國內電視台涉侵權轉播英超，損害英超及卡塔爾電視台beIN SPORTS的糾紛最近和解後，PIF財團蘊釀逾一年的收購亦終於成事。紐卡素在官網公告，PIF財團聯同兩個投資集團，已完全收購球會100%股權。據報PIF佔80%股份，其餘20%由另外兩個合伙財團持有，後者代表受訪時表明，紐卡素會在未來5至10年內稱霸英超。而紐卡素成功賣盤後，數以千計球迷紛紛去到主場聖占士公園球場外狂歡。

PIF財團有沙特王儲穆罕默德薩勒曼背後支持，據報其財團總資產高達3200億鎊（約3.39萬億港元），遠超於曼城及巴黎聖日耳門等歐洲豪門，將成當今球壇「最富豪老闆」。不過，這名新班主過去曾涉及多次打壓人權及策劃政治暗殺等醜聞，國際特赦組織曾敦促英超賽會審查對方在人權問題紀錄。

紐卡素殿堂級射手名宿舒利亞形容，今日對喜鵲球迷是「特別的一天」：「過去14年我們毫無雄心壯志，一直只是苦苦掙扎。過去班主沒作為，但球迷很忠心，值得擁有更好，今日對紐卡素球迷是特別的一天。」

不過，任紐卡素領隊逾兩年的布魯士斯人獨憔悴，自知將帥位難保：「我很想繼續執教，希望有機會向新班主證明自己，但要面對現實，他們很可能想找另一個領隊實現其計劃。我當然明白這情况，亦不覺得殘酷，足球就是這樣。」英媒報道，這名60歲教頭將獲800萬鎊賠償解約，並列出多名喜鵲主帥繼任人選，包括干地、文仙尼、摩連奴、賓尼迪斯、羅渣士，還有兩大英格蘭隊名宿林柏特及謝拉特。

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