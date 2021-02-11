英超︱沙拿取利物浦英超生涯第100球 紅軍被逼和無阻首登榜首 (17:08)

賓福特憑守將中堅賓諾克於27分鐘打開紀錄，但在4分鐘後被利物浦鋒將迪亞高祖達扳平，前線拍檔穆罕默德沙拿則在54分鐘射入反超前，亦是這名埃及國腳在英超上陣151次取得的第100球，成為隊史最快達此里程碑的球員。而連同2013/14年球季為車路士兩度建功，他在英超已累計入102球。

63分鐘，賓福特藉中場真拿達追和2：2。67分鐘，紅軍中場居迪斯鍾斯以一記世界波再度領前，卻被敵鋒尤尼韋沙在82分鐘於混戰中射成3：3完場，並終結紅軍在英超、聯賽盃及歐聯共4仗連勝走勢。賓福特目前是今季英超3支升班馬中成績最佳的一隊，這支曾挫阿仙奴及狼隊的球隊，賽後以6戰2勝3和1負得9分排第9位，獲利物浦領隊高普稱讚道：「他們值得取得分數。面對他們，你不易控制戰局，而且防務屢受考驗。」紅軍失掉兩分，未能為周中歐聯分組賽次仗作客波圖壯行色，他們兩周前在歐聯分組賽首戰主場以3：2險勝AC米蘭。

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