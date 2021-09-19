排球︱5球會指控排總無理除牌　削資源與執委董事參選權 (21:31)

力臻與前全港冠軍仁濟、葵青女排、青龍及ALPS等5間球會在去年尾獲排總認可，成為正式會員。根據葵青公開的一封今年5月排總寄出信件，排總就5隊入會收到其他會員投訴，在今年董事局換屆後諮詢法律意見覆核，於4月決定將5隊定為準會員，要求重新遞交正式會員申請。

排總回覆查詢時表示已徵詢法律意見，在今年6月兩次發信交代，沒有其他補充。5間球會稱曾與排總交涉，其中ALPS表示只收到簡單電郵回覆，教練呂紹豪向本報說：「他們所謂解釋等如無解釋，因為從未向我們提供任何文件，死都要死得明白吧。」他補充準會員除了資源分配較少，亦未能行使參選執委會及董事局等正式會員權利。力臻及仁濟則提及排總未能按「組織章程」，提供除牌的法理依據，認為決定難以信服。

另外，男排亞洲賽昨煞科，港隊在名次賽直落3局不敵烏茲別克隊，以第14名完賽。衛冕的伊朗隊在決賽直落3局擊敗主辦國日本；銅牌戰則由中國隊贏中華台北隊。

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