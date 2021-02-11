歐聯抽籤｜摩爾多瓦球隊舒列夫首闖分組賽 勢遇列強再求爆冷(附檔次分配) (21:47)

歐聯分組賽抽籤 now643台、有線616/656台 周五凌晨00：00直播

舒列夫在歐聯附加賽首回合，意外地在主場淨勝3：0，次回合作客面對薩格勒布戴拿模多達18次攻門狂攻，最終仍守住0：0和局完場，成為首支摩爾多瓦球隊躋身歐聯分組賽，跟瑞士的年青人、奧地利的薩爾斯堡、瑞典的馬模、烏克蘭的薩克達及葡萄牙的賓菲加，齊齊在附加賽勝出搭上尾班車，舒列夫將列抽籤第4檔次，大有機會遇上多支歐洲列強。

舒列夫今屆在歐聯外圍賽過關斬將，在首圈及次圈先後大勝阿爾巴尼亞的圖達杜利斯及亞美尼亞的艾拉斯克特，第三圈兩回合計以2：1險勝塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星。舒列夫19次贏得摩爾多瓦聯賽冠軍，過去18次出戰歐聯外圍賽均未能晉級分組賽，四度轉戰歐霸盃分組賽，惟均未能殺入淘汰賽。

另一場附加賽次回合，摩納哥在首回合主場以0：1負薩克達，次回合作客背水一戰憑法國隊鋒將賓耶達梅開二度，在上半場領先兩球，但下半場被主隊追回一球後，法定時間總比數踢成2：2，由於今屆歐聯取消作客入球制，兩軍需加時分勝負，結果這支法甲球隊在114分鐘因後衛魯賓阿古拿的烏龍球遭絕殺，總比數負2：3出局，亦成為首支歐聯取消作客入球制而出局的「受害者」。

今季歐聯分組賽將於周五凌晨於土耳其伊斯坦布爾抽籤，32隊分成8組，由車路士名宿艾辛及伊雲奴域以嘉賓身分抽籤。

衛冕的車路士與上季亞軍曼城，跟馬德里體育會、拜仁慕尼黑、國際米蘭、里爾、士砵亭及歐霸盃冠軍維拉利爾列第一檔次。由於第二檔次球隊名單亦星光熠熠，包括皇家馬德里、巴塞隆拿、曼聯、巴黎聖日耳門（PSG）、祖雲達斯、利物浦、西維爾和多蒙特。即使不會抽中同國球隊同組下，難免亦會出現兩強相遇。第三檔次的RB萊比錫/阿特蘭大等隊，聯同第四檔次的AC米蘭，恐成「死亡之組」鐵膽。此外，由於PSG與巴塞於同一檔次，故美斯轉會後肯定不會在分組賽倒戈巴塞。分組賽將於下月15日揭開戰幔，決賽明年5月29日於俄羅斯聖彼德堡上演。

此外，歐洲足協在抽籤期間亦會頒發上屆歐聯各大獎項，包括各位置最佳球員及教練，年度最佳球員最後三強，由車路士中場尼高路簡迪和佐真奴費路，與曼城中場奇雲迪布尼爭逐。

歐聯分組賽檔次分配

第一檔次：車路士、曼城、維拉利爾、馬德里體育會、拜仁慕尼黑、國際米蘭、里爾、士砵亭

第二檔次：皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、曼聯、利物浦、西維爾、多蒙特

第三檔次：波圖、阿積士、RB萊比錫、阿特蘭大、賓菲加、薩爾斯堡、辛尼特、薩克達

第四檔次：AC米蘭、禾夫斯堡、布魯日、基輔戴拿模、比錫達斯、年青人、馬模、舒列夫

其他報道：港超｜足總落實新季維持8隊 青年新軍增5超齡名額

其他報道：英超｜哥迪奧拿2023年或離曼城 下站冀教國家隊 傳C朗獲藍月招手