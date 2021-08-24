東京奧運｜李慧詩隔離期間談單車情 準備慢慢退下來 未設限期 (20:28)

李慧詩於東京奧運摘得爭先賽銅牌後，逗留3天便從日本直飛上海隔離，準備下月在洛陽轉戰全運爭牌。她連日來在酒店網上直播，與歐鎧淳、張小倫等港將交流，今早亦撰文談及與單車的「一段情」。她寫道，自18年前遇上單車，就像命中注定選定對方，令自己更有自信面對生命的不同挑戰，從單車歲月得到許多，亦失去不少。

近9年經歷3屆奧運，從2012年倫敦奧運奪得凱林賽（又稱競輪賽）銅牌，到5年前在里約熱內盧奧運因炒車意外大熱失牌，如今再於東奧奪得爭先賽銅牌，她表示既愛單車，就無需計較付出。對於近年屢次談及退役意向，她稱：「（與單車）這樣的陪伴是沒有限期，限期只是在觀眾心中，縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它，它在我心中依然佔據重要的位置。」

李慧詩早在出征東奧前表示，會在全運後淡出，如今再親證未有確實日期。今屆陝西全運於9月15日揭幕，但單車項目會於下周三在洛陽開賽。李慧詩或會出戰10月在法國舉行的場地單車世界賽，會否在明年出戰亞運則是未知數。

其他報道：東京殘奧｜港騎手馬匹被診斷為跛足 曾靝賜無奈退賽 放眼巴黎殘奧

其他報道：英超︱韋斯咸大勝上榜首 安東尼奧膺隊史神射手 舉紙牌多謝自己