英超︱韋斯咸大勝上榜首 安東尼奧膺隊史神射手 舉紙牌多謝自己 (17:00)

韋斯咸出戰今季英超首場主場賽事，於26分鐘憑柏保路科奴斯先開紀錄，落後的李斯特城於完半場前更有翼鋒艾約斯佩雷斯粗野攔截領紅被逐。季前已大勇的安東尼奧，繼上場交出一入球兩個助攻後，今仗於56分鐘傳中助攻予賓華馬再下一城。「狐狸軍」縱其後由泰利文斯追回一球，但安東尼奧完場前10分鐘連入兩球，最終帶領韋斯咸大勝4：1，賽後以較多入球，力壓同分及同得失球差的車路士及利物浦升榜首。

安東尼奧開季兩場入3球後，累積49球超越名宿迪肯尼奧的47球，成為韋斯咸在英超史上的入球王。這名今季改穿9號球衣的31歲英籍中鋒在近34場有正選的英超賽事，取得21球及8次助攻，他賽後在場邊高舉自己肖像大型紙牌起舞，慶祝打破隊史紀錄，他賽後透露是希望模仿電影《Dirty Dancing》經典一幕動作，並揚言今季目標要入20球，挑戰英超金靴。

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