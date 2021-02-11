殘奧｜首批港將出發東京  返港檢疫將增至14天  總幹事：未覓得足夠房間 (10:18)

東京殘奧下周二（24日）揭幕，游泳及乒乓球港隊今早率先啟程，下周才出發的殘奧會總幹事林俊英前往送行。林俊英表示，因應最新防疫措施，眾將完賽後將於月底陸續返港，須在酒店隔離檢疫最少14天，較原先要求多7天，但殘奧會原本預訂的檢疫酒店沒足夠房間。殘奧香港代表團需71間房間，林俊英稱正努力尋找酒店，目前未有着落；他續解釋，預算並非目前最大難題，而是輪椅劍擊及硬地滾球代表共需最少8間無障礙房間。乒乓球隊暫定本月29日最先返港，林俊英擔心若屆時仍未找到檢疫酒店，運動員不獲准登機返港。

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今早出發6名的運動員中，包括將任開幕禮持旗手的殘奧「新丁」許家俊。這名20歲泳手獲家人送行，表示昨天從新聞才得悉獲持旗任務，只盼不影響比賽發揮：「不太清楚持旗手要做什麼，自己一直沒想過，只專注準備比賽。雖然曾擔心影響比賽，但會接受挑戰，凡事都要先嘗試。」作為2018年亞殘運100米背泳金牌得主，許家俊今行將出戰此項及接力，他稱先以個人最佳時間（PB）為目標：「一直想去殘奧，希望盡自己能力游，表現到最好能力。自己常在比賽失準，有時控制不到情緒，因此有點緊張和壓力。」

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