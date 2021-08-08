東京奧運︱美國煞科日連奪3金 一金之差反超中國奪獎牌榜首 (15:21)

在為期逾兩周的東京奧運，中國隊自首日（7月24日）即豪奪3金獨佔獎牌榜首，除了7月26至28日一度被東道主日本隊反先，而美國在7月26及27日曾超越中國排第2，中國該兩日均排第3，其餘日子中國均坐穩榜首位置。然而隨着近日各項隊際運動及田徑金牌相繼產生，長期位居次席的美國逐步收窄差距，並在昨日（7日）追至只有兩面金牌之差。

至今日的賽事，美國隊早上在女籃及場地單車女子全能賽奪金，金牌數量追至與中國的38面相同，並憑較多獎牌數量，在獎牌榜反壓中國隊居首。及後美國女排更在決賽中擊敗巴西，奪得隊史首面女排金牌之餘，亦為美國取得第39面金牌。而美國兩項男子拳擊項目，Keyshawn Davis在輕量級決賽不敵古巴隊拳手，以及Richard Torrez Jr.在超重量級決賽不敵烏茲別克隊的2019年世界冠軍Bakhodir Jalolov，獲得兩面銀牌後，美國隊完成今屆所有賽事，以39金41銀33銅收官。另邊廂，中國隊今日只憑李倩在拳擊女子中量級決賽取得一面銀牌。在兩國已完成今屆所有賽事下，中國以1金之差屈居獎牌榜次席。

東京奧運獎牌榜三甲

1. 美國：39金41銀33銅（獎牌數：113）

2. 中國：38金32銀18銅（獎牌數：88）

3. 日本：27金14銀17銅（獎牌數：58）

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