東奧8.8快訊︱奧運煞科 塞爾維亞偕法國標尾會 (17:12)

獎牌榜方面，中國隊與美國隊鬥得難分難解，中國昨日以38面金牌排榜首，而美國今早先後贏得女子籃球及場地單車女子全能賽金牌後，已追至與中國同得38金，截至中午以較多總獎牌數下暫反超中國升榜首。

17：10

屬今屆東京奧運最後一場比賽的男子水球決賽結束。塞爾維亞隊首節豪取6分，即使第4節一度被新丁希臘隊追平10：10，但對手其後禁區內犯規，送出5米罰球。塞軍重奪領先後，再多入兩球，以13：10衛冕，連同前塞黑及前南斯拉夫年代則連續6屆贏獎牌。九屆冠軍匈牙利隊在銅牌戰以9：5擊敗西班牙隊。全數339個分項獎牌亦至此塵埃落定。

16：35

女子手球金牌戰由法國30：25擊敗俄羅斯奧委會（ROC），報卻上屆決賽一敗之仇。法國隊中衛Allison Pineau及中鋒Pauletta Poppa各入7球，反觀俄軍多次嘗試遠射，被下半場入替的法軍門將Cleopatre Darleux救出9次射門。法軍即使全場射門總數不及對手，但命中率達73%，遠勝對手的57%。較早時間的銅牌戰則由挪威隊以36：19大勝鄰國瑞典。

14：30

女子排球決賽由世界「一姐」美國隊大戰「二姐」巴西隊。美國隊對上3次交手全數勝出，結果繼續扮演「剋星」，以25：21、25：20、25：14，直落3局打破對手今屆奧運不敗金身，隊史首奪奧運女排金牌。美國代表團取得今屆第39面金牌，金牌總數反超前中國1面。

拳擊方面，美國隊拳手Keyshawn Davis在男子輕量級決賽不敵古巴隊拳手Andy Cruz得銀牌。中國隊則在拳擊女將李倩在中量級決賽以0：5不敵英國隊拳手，失去今屆最後奪金機會，以38金32銀18銅鎖定獎牌榜次席。

13：30

場地單車女子全能賽，參賽車手需在3個小時內完成捕捉賽、配速賽、淘汰賽及計分賽4項賽事。美國隊車手Jennifer Valente在捕捉賽中先拔頭籌，這名4屆世界賽團隊追逐賽冠軍在餘下的配速賽、淘汰賽及計分賽均以前4名完成，最終維持領先優勢，奪得美國隊今屆第38面金牌。去年世界賽冠軍、日本隊的梶原悠未雖在計分賽尾段「炒車」，但仍總分以2分之差力壓荷蘭隊車手，保住一面銀牌。港隊代表逄瑤則在計分賽未能完成賽事，總成績與埃及隊車手並列第18名。

男子凱林賽（又稱競輪賽）由33歲英國隊名將堅尼（Jason Kenny）衛冕，決賽抽中頭位起步的的他，在終點前3圈便加速，另外5名對手未及時追趕而一放到尾，征戰4次奧運累績7金2銀，超越師兄賀爾（Chris Hoy）及韋堅斯（Bradley Wiggins），成為奧運單車項目歷來最多金牌及最多獎牌的選手。馬來西亞隊「車神」阿旺（Azizulhasni Awang）則壓線險勝荷蘭隊世界冠軍勒雷森（Harrie Lavreysen）摘銀，較上屆再進一級。英國隊以3金3銀1銅，成為場地單車項目大贏家。

12：00

男子馬拉松賽，肯尼亞隊名將傑曹（Eliud Kipchoge）成功衛冕。這名世界紀錄保持者今早在北海道札幌大通公園，出戰東奧最後一項田徑賽事，以2小時8分38秒首名衝線，拋離第2名跑手1分20秒。即將退役的日本「氣袋」大迫傑以2小時10分41秒名列第6名完成最後探戈，追平日本隊歷來奧運最佳成績。

美國女籃在決賽以90：75擊敗日本隊，在奧運賽場55連勝及達成七連霸。日本隊亦寫下隊史最佳成績，獲奧運銀牌。

其他報道：東京奧運直擊｜李慧詩爭先賽連挫軒絲添銅 彌補上屆炒車遺憾苦盡甘來

其他報道：東京奧運直擊｜李慧詩奪銅感謝團隊助捱過難關 稱心態制勝34歲未言退