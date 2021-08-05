東京奧運直擊｜空手道「形女」劉慕裳奪銅 港隊一日摘兩銅創歷史 (18:40)

「形女」劉慕裳今早戰畢初賽及排名賽，稍息約7小時後，傍晚在日本武道館再次亮相，於銅牌戰第一組迎戰土耳其隊選手保贊（Dilara Bozan）。率先上場的保贊獲26.52分，劉慕裳緊接出擊，施展拿手套拳「北谷屋良公相君」，獲26.94的高分，為空手道港隊首奪奧運銅牌。

這面銅牌亦是空手道今屆首獲納入奧運項目後，首面決出的獎牌，而下屆巴黎奧運已落實剔除空手道項目，現年29歲的劉慕裳把握此唯一征奧機會，如願在空手道聖地日本武道館踏上頒獎台。

港隊今早已有乒乓球女隊贏得團體銅牌，如今在空手道女子個人形添銅，是港隊歷來首次單日連奪兩面奧運獎牌。連同「劍神」張家朗奪金及「飛魚」何詩蓓兩銀，香港代表團今屆累積1金2銀2銅；今午在場地單車女子凱林賽（又稱競輪賽）失利的「牛下女車神」李慧詩，明天起轉戰爭先賽再衝獎牌。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢 東京、伊豆直擊

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