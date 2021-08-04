東京奧運︱東瀛滑板少女公園賽穿金戴銀 英國絲佳布朗摘銅 (13:30)

日本隊原本可包辦三甲，但較早時間初賽首名晉級的岡本碧優決賽3輪各45秒的表現只屬平穩，被最後一輪取得56.47分的布朗趕過。次輪取得59.04分的開心那末輪開賽即失手，無緣挑戰金牌並創造歷史，但仍取代上周街式賽摘金的西矢椛，成為日本隊歷來最年輕獎牌得主。

初賽僅以第4名出線的四十住櫻，決賽首輪做出數個540度旋轉而得高分。她表示自己在疫情之下，經常改善自己較弱的彈跳力：「不枉自己這麼努力練習。」在《日刊體育》今日刊登的專訪中，這名亞運金牌選手兼前世界冠軍、極限運動會（X Games）銅牌得主稱，過去一直在每早上學前，花半小時在家門前自行練習，放學再練1小時：「哥哥經常呼叫要我停，因為這吵著他睡覺。」她指滑板運動的形象相信隨入奧運而改變：「過去滑板的形象都不太好，我想向世界證明這可以是認真而好玩的。」

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