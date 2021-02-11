東奧8.2快訊︱古巴摔跤名將破天荒四連霸 中國隊破單車女團爭先世績（不斷更新） (20:30)

20：30

摔跤項目今日起誕生金牌，其中古巴隊在兩項衛冕，兼今屆奧運開齋。在男子古典式最重的130公斤，38歲的盧比斯紐尼斯（Mijain Lopez Nunez）決賽5：0大勝格魯吉亞隊選手，創歷史成為首位奧運男子摔跤4金得主。最輕的60公斤級同樣由古巴選手勝出，奧達山齊士（Luis Alberto Orta Sanchez）在決賽5：1擊敗日本隊的文田健一郎。德國隊則贏出女子自由式76公斤級。

19：20

英國馬術隊相隔12屆奧運，再奪團體三項賽金牌。他們在早前的盛裝舞步已取得領先，其後在越野賽及昨場地障礙賽亦少罰分。以總分86.30分奪金。銀牌的澳洲隊及銅牌的法國隊罰分均過百。英國隊3名騎手均前5完賽，晉級個人賽決賽輪，港隊代表何誕華則名列第42出局。

18：50

中國隊射擊手張常鴻在男子50米步槍三姿，在跪射首5槍已帶出，最終連同臥射及立射，45槍打出466.0環，以0.7環打破隊友楊皓然3年前創下的世界紀錄。法國隊則在男子25米手槍快射摘金。射擊今日亦正式煞科，中國隊以4金1銀6銅，力壓美國隊成為項目獎牌榜榜首。

18：05

已無緣出線的中國女排，在分組賽最後一戰直落3局擊敗阿根廷隊完成東奧之旅，以2勝3負戰績在B組排第五，5戰全敗的阿根廷隊則墊底。

17：50

今屆奧運首面場地單車金牌產生，中國隊的鮑珊菊／鍾天使在女子團體爭先賽資格賽以破世績的31.804秒晉身決賽後，在決賽以31.895秒的成績，擊敗以31.980秒完成的德國隊組合，衛冕女團爭先金牌。俄羅斯奧委會隊（ROC）則在銅牌戰擊敗荷蘭拿下銅牌。

17：40

帆船項目原定今日舉行兩場獎牌戰，但因神奈川縣江之島的比賽場地今日風力不足，賽事需順延一天，令明日有多達4場獎牌戰，其中男子雙人艇49型及女子雙人艇49FX型兩項陷入多隊混戰。男子單人芬蘭型預料由英國隊奪金，意大利隊則在男女混合Nacra 17雙體船遙遙領先。

17：25

美國體操名將「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles），上周起以精神健康為由，先後退出女子體操團體決賽、個人全能賽決賽及3項單項決賽，但在明日（3日）舉行的平衡木決賽，她與隊友蘇妮珊（Sunisa Lee）都在比賽名單上。美國體操協會亦在社交網證實，這名里約奧運4金得主將於平衡木決賽復出。

另外中國隊體操代表包辦男子吊環金銀牌，其中劉洋以總分15.500分奪金，尤浩以15.300分摘銀；銅牌則由上屆金牌得主、希臘的Eleftherios Petrounias奪得。

17：00

中國隊的鮑珊菊／鍾天使在女子團隊爭先賽首圈賽事中，以31.804秒刷新中國隊原保持的世界紀錄和奧運紀錄，晉身今午5時09分舉行的決賽，迎戰以第二快時間晉級的德國隊。中國隊兩將亦會出戰個人賽，可能鬥港隊獎牌希望李慧詩。

16：10

場地單車項目今日展開，在女子團隊追逐賽資格賽中，德國隊以4分07.307秒取得首名，並打破英國隊在上屆里約奧運保持至今的世界紀錄（4分10.236秒）近3秒。

14：30

羽毛球女雙決賽，世界排名第6的印尼組合Greysia Polii及Apriyani Rahayu，以21：19、21：15，直落兩局擊敗世界排名第3、中國的陳清晨/賈一凡，取得印尼隊在今屆奧運首面金牌，亦是印尼史上首面奧運羽球女雙金牌。

12：00

女子100米欄女飛人今早誕生，波多黎各隊的甘馬祖（Jasmine Camacho-Quinn）乘準決賽跑出12.26秒刷新奧運紀錄的勇態，於決賽再跑出12.37秒，力壓銀牌的世界紀錄保持者夏莉遜的12.52秒，贏得波多黎各今屆兼史上首面奧運田徑獎牌。

11：30

今屆奧運女子鉛球銀牌得主、美國隊選手桑達絲（Raven Saunders），昨在頒獎台上雙手高舉交叉手勢，國際奧委會早已表明不容許運動員在頒獎台表達政治訊息，現未知這名25歲黑人運動員會否有懲署。據報她雙手交叉代表被打壓者的匯聚之所，希望表達為「全球所有正在抗爭（fighting）的人發聲」的訊息。

11：00

白羅斯隊女跑手謝雯絲卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定今日（2日）參加女子200米賽事，在個人Instagram批評教練管理不善後，突被要求退賽及即被送到羽田機場登機回國。據報她因憂自身安危，在機場尋求日本警方協助，國際奧委會亦介入事件。外媒引述消息指，她計劃赴德國或奧地利尋求政治庇護。謝雯絲卡雅上周五曾參與女子100米初賽得小組第4，未能進入決賽。

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