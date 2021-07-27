東京奧運直擊｜杜凱琹追平港隊女單最佳戰績　明早鬥中國一姐陳夢爭4強 (20:07)

港乒「一姐」杜凱琹今晚（27日）在奧運女單16強面對荷蘭隊球手伊蘭，縱在「刁時」下先輸一局，惟後勁凌厲連取4局，以局數4：1反勝殺入8強，追平港隊女單最佳戰績，將於明早11時惡鬥今屆頭號種子的中國隊「一姐」陳夢，爭逐4強席位。
女單位列8號種子的杜凱琹，今早先在第3圈花56分鐘以局數4：2擊敗韓國球手申裕斌，休息一個下午後於16強再亮相，面對世界排名28位的荷蘭球手伊蘭，首局在「刁時」失利下以11：13先失一局。第二局「阿杜」改變打法，面對對手搶攻先做好防守，以11：5扳回一局。杜凱琹及後再把握對手失誤，以11：8取得第三局，局數反先2：1。
阿杜在第四局一度領先4：0，但對手叫暫停後曾追成7：7平手，更一度反先8：7，不過阿杜最終連取兩個發球局，以11：9險勝再勝一局。第五局戰况跟上局相似，杜凱琹再次在開局連取4分領先，並一度將領先優勢擴大至7：1，打亂對手節奏。伊蘭雖及後力追至5：8，惟阿杜連取兩球「賽點」後，再贏11：8，局數4：1晉級8強，明早將惡鬥世界排名第一的中國隊「一姐」陳夢。杜凱琹在上屆里約奧運16強，正是被時任中國「一姐」丁寧淘汰出局。
明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊
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