東京奧運直擊｜杜凱琹追平港隊女單最佳戰績　明早鬥中國一姐陳夢爭4強 (20:07)

女單位列8號種子的杜凱琹，今早先在第3圈花56分鐘以局數4：2擊敗韓國球手申裕斌，休息一個下午後於16強再亮相，面對世界排名28位的荷蘭球手伊蘭，首局在「刁時」失利下以11：13先失一局。第二局「阿杜」改變打法，面對對手搶攻先做好防守，以11：5扳回一局。杜凱琹及後再把握對手失誤，以11：8取得第三局，局數反先2：1。

阿杜在第四局一度領先4：0，但對手叫暫停後曾追成7：7平手，更一度反先8：7，不過阿杜最終連取兩個發球局，以11：9險勝再勝一局。第五局戰况跟上局相似，杜凱琹再次在開局連取4分領先，並一度將領先優勢擴大至7：1，打亂對手節奏。伊蘭雖及後力追至5：8，惟阿杜連取兩球「賽點」後，再贏11：8，局數4：1晉級8強，明早將惡鬥世界排名第一的中國隊「一姐」陳夢。杜凱琹在上屆里約奧運16強，正是被時任中國「一姐」丁寧淘汰出局。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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