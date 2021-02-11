東京奧運︱「舉重女神」郭婞淳為中華台北金牌開齋 百慕達藉女子三項鐵人奪歷史首金 (18:49)

中華台北在過去3屆女子舉重項目都贏得金牌，今屆亦不例外成為「奪金保證」，27歲的阿美族人郭婞淳有「舉重女神」之稱，連同今屆在內出戰過3屆奧運，包括上屆里約熱內盧奧運成為女子58公斤級舉重銅牌得主，現更是抓舉、挺舉、總和3項世界紀錄保持者。她今屆轉戰59公斤級，最終在抓舉成績103公斤、挺舉133公斤，總成績236公斤，3項打破奧運紀錄下贏得金牌，成績大幅拋離亞軍的土庫曼隊選手古莉耶娃，亦是中華台北今屆奧運首面金牌。日本的安藤美希子則以214公斤摘銅。

另邊廂，位於北大西洋的百慕達33歲選手杜芙，今早在女子三項鐵人以1小時55分36秒成績率先衝過終點，成為百慕達隊史上首位奧運金牌得主，成績比銀牌的英國隊選手泰萊布朗快足足一分鐘。

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