東京奧運｜伍家朗黑衫上陣遭質疑 社交網回應深愛港隊身分 盼外界專注表現非衣著 (13:05)

伍家朗近日被網民質疑穿全黑球衣上場，逼得他要在奧運期間在社交網回應。他表示已與球衣贊助商結束合作關係，因而需自行帶球衣外出印名，亦沒獲授權印上區旗：「我一直為代表港隊出戰而自豪，心底入面好喜歡這一朵紫荊花。關於區旗的事，我已在東京積極處理，希望下仗可以修正。最後，我希望大家可以專注運動員場上表現，而不是集中在我的球衣上。」

他昨日在C組以直落兩局輕取墨西哥隊球手，將在周三轉戰危地馬拉隊球手，爭取兩連勝以躋身淘汰賽。

見證港將英姿，關注中外星將，《明報》記者楊柏賢與鄭嘉慧帶你直擊東京奧運。

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