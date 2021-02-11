東京奧運開幕禮丨代表團悉數進場 大坂直美任壓軸火炬手點聖火（不斷更新） (21:54)

表演環節後半段開始，以類似《超級變變變》（港譯日本扮嘢大賽）的形式，以真人模仿今屆50項運動項目的標誌，最後則扮演頒獎台拎取獎牌的一刻。播放一段由劇團一人及前花式滑冰選手荒川靜香演出的片段後，著名歌舞伎藝人市川海老藏粉墨登場，聯同鋼琴家上原廣美合作表演。最後傳遞聖火環節，有日本棒球界三大殿堂級人物長嶋茂雄、松井秀喜及王貞治，以及6名來自福島縣的小童參與。最後一棒火炬手落在網壇「二姐」大坂直美出任，步上富士山造型的聖火台燃點聖火，親手點燃由球體綻放成花一樣的聖火盆。

【22：15更新】

東京奧組委主席橋本聖子發表講話，向所有抗疫人員致敬，並感謝日本國民協助舉辦奧運。她提及日本311大地震後，感謝世界各國伸出援手，現是機會向世人展示日本復興程度，以及將運動的希望和力量散播全球。國際奧委會主席巴赫表示這天是象徵希望的時刻，又指在疫情下曾無法預計奧運能否舉行，但憑各界努力不懈，奧運得以順利舉行，將不可能變成可能，盼透過奧運傳達團結、和平和克服困難之力的信息。日皇德仁在主禮台宣布東奧正式開幕，最終在場內發放288枚煙花，現場亦投射象徵和平的放白鴿影像。

【21：55更新】

隨着代表團悉數進場，日本運動員由田徑選手山縣亮太及女乒乓球手石川佳純，共同代表運動員宣誓，是奧運史上首次由兩名選手共同代表宣誓。及後開幕禮再次進入表演環節。最獨特一幕，要數逾1800架無人機在高空砌出東京奧運標誌，再轉化成一個地球，「懸掛」在新國立競技場上空。場內隨即響起英國樂隊披頭四主音約翰連儂（John Lennon）名曲《Imagine》，由現場的童聲合唱團，以及通過視像形式演唱的不同國籍表演者合唱。大會亦公布，現場約有6000名運動員及職員入場，嘉賓約900人及傳媒總計約3500人。

【21：20更新】

參與東奧的各代表團陸續進場，香港緊接葡萄牙登場，在206隊中排第170，由男子花劍隊「193」（身高1.93米）張家朗，偕羽毛球「三朝元老」謝影雪一同持旗。明晚將出戰女子4X100米自由泳接力初賽的何南慧、楊珍美，以及備戰下周個人賽的泳隊星將何詩蓓亦隨團亮相，但江旻憓、洪詠甄等明天有比賽任務在身的港將，均無緣參與開幕禮。

【19：45更新】

各代表團開始入場，以五十音排入場順序，使用日本漫畫的對話框牌顯示各代表團隊名，除了英文，隊名還有以日文表達。希臘成為首支入場隊伍，緊接為難民奧運代表隊，有29名選手參與，獲UNHCR聯合國難民署聯同國際奧委會支援，然後是今屆以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽的俄羅斯；據報各隊入場時播放着20首著名遊戲音樂，包括《勇者鬥惡龍》的「序章」、《Fianl Fantasy》、《Monster Hunter》、《Kingdom Hearts》及《Winning Eleven》等遊戲的音樂。日前曾指退出但今日宣布決定參加的西非國家幾內亞，最後以第52隊由兩名職員代表入場。由於選手之間須相隔2米，進場程序較原定延長30分鐘。

【19：40更新】

多名表演人士穿上日本傳統服飾演出文藝表演，合作拉起奧運五環的木製雕塑，現場隨後再次發放煙花。之後大會播放影片，孟加拉經濟學家、2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德尤努斯（Muhammad Yunus）獲頒今屆奧運桂冠。之後片段播放的管弦樂團表演中，指揮家為1位年僅3歲的小女孩，影片最後一幕為1964年東京奧運田徑比賽準備起跑畫面，象徵運動員準備好迎接今屆東京奧運。

【19：30更新】

第三幕，日之丸旗進場，持旗手包括退役運動員及健康護理專家，向抗疫人員致敬。在38位日本自衛隊隊員協助舉行升旗禮，由日本R&B天后MISIA領唱日本國歌《君之代》， 日本國旗在會場上緩緩升起。之後由演員森山未來一身白衣裝束演出，紀念因疫情逝去的人，現場並舉行一分鐘默哀儀式。

【19：00更新】

東奧開幕禮正式開始，播放1分鐘開場影片，包括東京投得奧運主辦權一幕，之後開始文化表演，先由日本女子拳手津端亞里莎在黑暗中獨自在跑步機上跑步，數名運動員在跑步機上訓練的場境揭開序幕，其後多名舞者登場進行形體表演，今屆最特別之處是以完全以光影作表演背景，舞台暫時沒任何實體佈景。國際奧委會主席巴赫及日皇德仁正式入場。

【18：45更新】

東京奧運將於香港時間今晚（23日）7時舉行開幕禮，在日本東京新國立競技場舉行，受日本疫情持續今屆奧運開幕禮不會安排公眾入場，出席者連同嘉賓也只有約950人。

今屆開幕禮主題為「United by Emotion」（情同與共），強調運動透過情感將世界團結起來的力量，內容雖然「高度機密」，但從近日在場地不時傳出日本國民級遊戲《勇者鬥惡龍》的開場音樂「序曲」，與早前日媒透露開幕禮將會融合日本動漫及電玩元素的消息不謀而合，不過報道同時引述大會相關人士稱，有些音樂或只作綵排之用。而開幕禮作曲成員，包括曾參與新海誠兩套人氣動畫電影《你的名字》和《天氣之子》製作的德澤青弦。

《日刊體育》報道，日本棒球界三大殿堂級人物長嶋茂雄、松井秀喜及王貞治將於開幕禮傳遞聖火，最後一棒火炬手雖未公布身分，但廣傳是東道主女性運動員擔任。《路透社》報道，國際網球聯會（ITF）已答應東京奧組委要求，將日籍網球手大坂直美對中國隊球手鄭賽賽的女單首圈比賽，由明早延至後日（25日）。盛傳這名世界「二姐」是今晚燃點聖火盆的熱門人選。

開幕禮表演嘉賓方面，日媒指日本R&B天后MISIA將會領唱日本國歌《君之代》。另外，開幕禮亦有表演環節宣揚主辦國文化，其中一個環節將由著名歌舞伎演員市川海老藏演出。

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