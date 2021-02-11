意甲丨摩連奴「地標」開殺戒　羅馬派10蛋　讚辛尼奧路天賦過人（附精華） (18:53)

羅馬藉前鋒馬約萊爾「戴帽」，下半場任隊長的尼高路辛尼奧路、基安盧卡文仙尼、阿馬度迪亞華拉、卡拉科利、卡利斯佩雷斯、沙列斯基建功，加上蒙特卡蒂尼球員擺烏龍，以10球大勝，也令摩連奴旗開得勝。58歲的他賽後稱讚兩度膝部重傷、導致休戰10個月的辛尼奧路：「我們知道他的受傷歷史，必須協助他好好適應。他擁有令人難以置信的足球天賦。」

另外，羅馬左閘史賓亞蘇拿在歐洲國家盃重創需長「唞」，據報會方計劃斥資700萬歐元（約6400萬港元），收購彭美拉斯後衛馬迪亞斯雲拿作填補。雲拿擁有烏拉圭和意大利雙重國籍。至於早前傳言羅致中場格列沙加亦有進展，理由是阿仙奴據報已找到阿爾克馬爾的23歲中場古普美拿斯作替補。另外，意大利隊右閘費奧倫斯被外借巴黎聖日耳門一季後，勢重返羅馬。

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