英超丨阿仙奴季前熱身賽不敵喜伯年 青訓門將解圍踢空氣失守（附精華） (18:22)

阿仙奴是役雖有早前出戰歐洲國家盃的球員休息避戰，但陣容仍相當完整，其中隊長奧巴美揚伙小將尼基迪亞掛帥，而上季曾外借的雷斯尼爾遜、美蘭尼爾斯及哥拉辛拿斯均歸隊擔正。惟開賽5分鐘，尼基迪亞單刀射出界，錯失領先機會之餘，「兵工廠」更在21分鐘有19歲青訓門將奧干和（Arthur Okonkwo）解圍時踢空氣，被喜伯年前鋒馬田保爾射入空門先開紀錄。

換邊後阿仙奴換入拿卡錫迪、尼高拉斯比比、比利連及湯馬士柏迪等主力，其中後者在64分鐘射罰球中柱，5分鐘後球隊再失守，被喜伯年藉一次角球由翼鋒麥卡爾接應二傳頂成2：0。73分鐘，比比在禁區內博得12碼，但他親自操刀宴客。及後強攻的「兵工廠」，在82分鐘由伊美路維破蛋，但最終仍未能平反敗局，爆冷以1：2告負。

同日韋斯咸分兩隊分別出戰英乙隊，其中由查洛保雲及蘭仙尼掛帥的陣容以2：1小勝諾咸頓，而有米查利安東尼奧及奧邦拿擔正的陣容，則以0：0悶和奧連特。

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