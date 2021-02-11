東京奧運｜揭幕倒數10天 帆船港將洛雅怡進駐選手村 巴赫稱東奧準備歷屆最佳 (19:33)

東奧將於本月23日揭幕，位處晴海的選手村今日正式啟用，但有別往屆，組委疫下未有安排啟用儀式，而港隊部分團部人員已抵日，亦不會如往屆般舉行入村儀式。港將今日起陸續出發當地，首名進駐選手村的為奧運「新丁」洛雅怡，她將在本月25日出戰雷射輻射型帆船賽，是港隊相隔25年來首名船手。滑浪風帆隊今早亦已出發，但不會入住選手村，而是留守賽場江之島備戰。

東奧組委在緊急事態之下，進入最後準備階段，東京都知事小池百合子表示：「在未來10天及東奧期間，會有更多人接種疫苗，希望可以降低年長及嚴重個案的死亡數字。醫療系統已準備就緒，我們可以舉辦安全的奧運。」國際奧委會主席巴赫亦稱，東奧是準備最佳一屆，希望日本國民對舉辦安全奧運有信心。他又稱：「我們同坐一隻船，向同一方向邁進。」

不過，東奧仍面對日本國民反對，日本放送協會在7月9至11日展開民調，首相菅義偉的支持率為33%，距上月民調結果下滑4%。而對於巴赫訪問廣島的計劃，亦在當地掀起反對聲音，「要求停辦東京奧運會廣島聯絡會」與廣島縣政府會面，反對疫下強行辦奧，以及指摘巴赫消費核爆受害者。

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