歐國盃決賽｜英女王祝福英格蘭隊 憶1966年世盃頒獎 體會大賽的意義 (17:00)

英格蘭隊周一凌晨在溫布萊球場與意大利隊爭標,英女王伊利沙伯二世在決賽前夕向英軍領隊修夫基發公開信,提及55年前她有幸向英軍已故隊長卜比摩亞頒發1966年世界盃冠軍,清楚了解國家隊打入大賽決賽,對球員、教練團及後勤成員有何重要,並在信中祝願「三獅」能贏得歐國盃冠軍:「我謹代表本人及王室成員恭賀你帶領英格蘭晉身歐國盃決賽,祝願你們明天好運,希望歷史不僅記載球隊的成功,還有過程中展示的精神、奉獻和榮耀。」

身兼英格蘭足總會長的威廉王子選擇拍片打氣,英國首相約翰遜同日亦向修夫基發信鼓勵:「您已經帶領英格蘭打了一場大型國際賽事的決賽,對於這個國家大多數人來說,這是他們生命中首次經歷。你凝聚了一班球員,他們所表現出的能量、韌力和團隊精神,都因你所做的一切閃耀着光芒。你鼓舞了整個國家,我們有信心你們可舉起獎盃,我們不僅帶着希望或祈禱,我們對你和球隊充滿信任。祝您好運,踢出場精彩的比賽,讓足球帶回家吧!」

不過,英媒賽前報道,曼城新星菲爾科頓因腳部微傷,缺席賽前最後一課操練,決賽或無緣候命,修夫基在賽前記者會也暗示:「雖然這不是什麼嚴重事情,但確實是不能確定。」

