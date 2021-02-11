歐國盃決賽｜英女王祝福英格蘭隊 憶1966年世盃頒獎 體會大賽的意義 (17:00)

英格蘭隊周一凌晨在溫布萊球場與意大利隊爭標，英女王伊利沙伯二世在決賽前夕向英軍領隊修夫基發公開信，提及55年前她有幸向英軍已故隊長卜比摩亞頒發1966年世界盃冠軍，清楚了解國家隊打入大賽決賽，對球員、教練團及後勤成員有何重要，並在信中祝願「三獅」能贏得歐國盃冠軍：「我謹代表本人及王室成員恭賀你帶領英格蘭晉身歐國盃決賽，祝願你們明天好運，希望歷史不僅記載球隊的成功，還有過程中展示的精神、奉獻和榮耀。」

身兼英格蘭足總會長的威廉王子選擇拍片打氣，英國首相約翰遜同日亦向修夫基發信鼓勵：「您已經帶領英格蘭打了一場大型國際賽事的決賽，對於這個國家大多數人來說，這是他們生命中首次經歷。你凝聚了一班球員，他們所表現出的能量、韌力和團隊精神，都因你所做的一切閃耀着光芒。你鼓舞了整個國家，我們有信心你們可舉起獎盃，我們不僅帶着希望或祈禱，我們對你和球隊充滿信任。祝您好運，踢出場精彩的比賽，讓足球帶回家吧！」

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不過，英媒賽前報道，曼城新星菲爾科頓因腳部微傷，缺席賽前最後一課操練，決賽或無緣候命，修夫基在賽前記者會也暗示：「雖然這不是什麼嚴重事情，但確實是不能確定。」

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