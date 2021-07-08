東京奧運｜張家朗偕謝影雪任開幕禮持旗手 46港將出戰13大項 (18:48)

港協暨奧委會今日在禮賓府向東奧代表團授旗，但未有開放予所有傳媒參與。代表團團長貝鈞奇公布，由男子花劍主力張家朗偕羽毛球混雙女將謝影雪，一同首次擔任奧運開幕禮持旗手，同屬各自專項自1972年以來的第一人。今屆奧運為國際奧委會（IOC）首次准許各代表團派1男1女運動員持旗，以實踐性別平等理念。

上月滿24歲的張家朗連續第2屆出征，今屆兼戰男子花劍團體及個人賽。他形容持旗手身分既是榮譽，亦是一份肯定，又重提2017年擔任全運持旗手的經驗，笑稱：「今次好似勁好多，要記得執靚自己個樣。」29歲的謝影雪將伙鄧俊文出戰羽毛球混雙項目，她對持旗任務感驚喜：「很榮幸做到港隊持旗手，是對我多年來付出的肯定，真的很興奮，是運動員生涯中一個很高的榮譽。」

香港代表團共派出97人參與東奧，連同後備人選出征人數達46人，將出戰13個大項，除了「牛下女車神」李慧詩外，游泳星將何詩蓓、空手道隊的劉慕裳、體操「跳馬王子」石偉雄、劍擊隊等亦屬獎牌希望。

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