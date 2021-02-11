歐國盃8強︱意大利大戰比利時　文仙尼信少犯錯可勝出　基亞連尼：準備與盧卡古鬥法 (23:15)

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文仙尼說：「比利時過去3年都是世界一哥，意味着他們的表現一直都非常好，可是我們仍會照舊踢出自己的風格。我相信此役會是一場精彩的比賽。勝出的會是犯錯較少的一方。」勢傷癒復出的中堅基亞連尼則已準備與盧卡古鬥法：「他值得尊重，因他在國際米蘭度過出色的一季。除他以外，我們還須緊盯其他高質的比利時隊球員。」

然而，比利時隊主帥馬天尼斯透露，需至賽前才決定是否起用有傷在身的攻擊球員夏薩特和奇雲迪布尼，又暗示夏薩特的傷勢比迪布尼嚴重。馬天尼斯說：「是役是今屆賽事數據上最佳的兩隊對碰，在8強狹路相逢是令人遺憾的。兩軍不少球員曾在球會級賽事交手，彼此都熟識對方踢法。」值得一提的是，馬天尼斯曾在2013年帶領英超球隊韋根，在足總盃決賽絕殺當年由文仙尼執教的曼城，而文仙尼其後更被「藍月」革職。

此外，在16強被比利時隊淘汰的葡萄牙隊，有效力馬德里體育會的鋒將祖奧菲歷斯，已做過右足踝手術，但未有透露歸期。他早前承認過去一季大部分時間負傷上陣，今屆歐國盃也只曾上陣兩次共81分鐘，沒有入球和助攻。

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