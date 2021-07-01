歐國盃︱西班牙6將入奧運臨時大軍 柏迪偕艾利加西亞勢接戰東奧 (21:20)

除已在歐國盃為西班牙隊上陣的柏迪、艾利加西亞及柏奧托利斯外，畢爾包門將烏尼西蒙、皇家蘇斯達翼鋒奧耶沙巴爾和RB萊比錫前鋒丹尼爾奧莫，亦入選西班牙奧運隊。西班牙隊若能打入在7月11日舉行的歐國盃決賽，意味他們只約有10天休息，便需接戰奧運。據報臨時大軍22名球員將需一起前往東京，教練拿富安迪將因應球員傷病和戰術狀况減去4人。另外，是次點兵入選的球員尚有皇家馬德里翼鋒馬高阿辛斯奧、中場丹尼施巴路斯及皇蘇中場米基爾馬連奴等。

此外，英格蘭隊將與烏克蘭隊將在下周日凌晨於羅馬上演8強戰，意大利衛生部強調「三獅」球迷現在勿前往該國，理由是入境者須尊重隔離5天的當地防疫規例。另外，有消息指歐國盃決賽地點溫布萊球場，當日將允許逾6萬名球迷入場，比兩場4強賽多兩萬人。

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