歐國盃︱西班牙6將入奧運臨時大軍 柏迪偕艾利加西亞勢接戰東奧 (21:20)

西班牙隊將於香港時間周六凌晨（3日），在歐洲國家盃與瑞士隊爭入4強，6名國腳已被納入東京奧運隊22人臨時大軍，其中效力巴塞隆拿的中場柏迪、後衛艾利加西亞及維拉利爾的柏奧托利斯，勢成為最後18將，意味「地上最強」早前的免戰申請已遭拒絕。
除已在歐國盃為西班牙隊上陣的柏迪、艾利加西亞及柏奧托利斯外，畢爾包門將烏尼西蒙、皇家蘇斯達翼鋒奧耶沙巴爾和RB萊比錫前鋒丹尼爾奧莫，亦入選西班牙奧運隊。西班牙隊若能打入在7月11日舉行的歐國盃決賽，意味他們只約有10天休息，便需接戰奧運。據報臨時大軍22名球員將需一起前往東京，教練拿富安迪將因應球員傷病和戰術狀况減去4人。另外，是次點兵入選的球員尚有皇家馬德里翼鋒馬高阿辛斯奧、中場丹尼施巴路斯及皇蘇中場米基爾馬連奴等。
此外，英格蘭隊將與烏克蘭隊將在下周日凌晨於羅馬上演8強戰，意大利衛生部強調「三獅」球迷現在勿前往該國，理由是入境者須尊重隔離5天的當地防疫規例。另外，有消息指歐國盃決賽地點溫布萊球場，當日將允許逾6萬名球迷入場，比兩場4強賽多兩萬人。
其他報道：東京奧運｜薩摩亞疫下禁舉重隊離國征奧 8選手准出征 賽後返海外基地
相關字詞﹕體育 奧運 西班牙隊 歐洲國家盃 巴塞隆拿 柏迪 艾利加西亞 皇家馬德里 烏尼西蒙 英格蘭隊 烏克蘭隊 溫布萊球場 編輯推介