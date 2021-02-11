東京奧運｜拜登落實缺席開幕禮 東京都疫情反彈 傳聖火路線移離公共道路 (20:54)

普薩基於美國時間周一向記者表示，「總統不會出席奧運，但他肯定會支持運動員，我們亦會如往常一樣派出美國代表團」。東奧下月23日開幕，拜登在兩周前表示，會支持日本舉行一個安全的東京奧運，而多間外媒日前表示，美國第一夫人吉爾會率領代表團赴日，白宮僅稱正研究可行性。

東京都則繼續面對疫情考驗，當地今日公布新增476宗感染個案，但當地聖火傳遞下周五便會展開，首8天原定在東京周邊地區舉行。不過，政府表示因應疫情，首8天行程不會於公共道路舉行，下月17日至開幕禮的傳遞方式，則仍待確認。

另外，日本隊主場出戰的各項名單近日陸續出爐，星將池江璃花子雖達出戰個人項目資格，但白血病剛癒的她落實只參戰4x100米自由泳及混合泳接力。共同社今日則報道，這支東道主或以短跑名將山縣亮太任代表團隊長，乒乓女將石川佳純任副隊長，NBA球星八村壘及摔跤女將須崎優衣，有望成為開幕禮持旗手。

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