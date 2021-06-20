亞冠｜傑志赴泰備戰 21人名單出爐 基爾頓力壓加維蘭取外援名額 (15:45)

傑志今早有14名球員離港出發，球隊先到曼谷，傍晚轉機前往比賽地點武里南，預計晚上抵埗，與早前為港足征戰的7名港將和任港足助教的傑志主教練朱志光會合。

「藍鳥」今次大軍為21人，外援名額註冊了巴西籍中場基爾頓，而非西班牙籍前鋒加維蘭，而後衛謝家強及杜馬思均未能趕及完成入籍，與手指甩骱傷勢未癒的門將王振鵬，同樣未有隨隊，門將只有入籍兵保羅及郭劍橋。傑志於本周四至下月9日出戰6場賽事，首仗為周四晚上10時對東道主的泰超球隊泰港，其餘對手為中超的廣州隊及日職球隊大阪櫻花。

另邊廂，東方龍獅及理文周三（23日）在港出戰亞協盃J組，兩軍職球員昨晚入住酒店隔離，今早及下午分途到將軍澳足球訓練中心繼續操練，兩隊的港腳代表已跟球隊會合。對手臺南市FC日前已抵港，蒙古的220體育會則在昨日登機前往香港。

傑志亞冠盃21人大軍名單

門將：23郭劍橋 86保羅

後衛：2羅梓駿 3丹尼 5艾里奧 6朴俊炯* 15羅拔圖 21唐建文

中場：10基爾頓* 14何振廷 16顏卓彬 19黃洋 20趙聡悟 24鞠盈智 28鄭展龍 37巴爾拿* 95陳晉一

前鋒：8安永佳* 9丹恩奴域* 67畢頓 88艾力士

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