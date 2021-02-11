歐國盃︱港超歐洲外援論戰 史葛評英軍前場最佳組合 巴爾拿看好巴塞小將 (22:02)

英格蘭隊身處D組，對手有克羅地亞隊、蘇格蘭隊和捷克隊，將於周六晚迎首仗。23歲英籍中場查理史葛去年底來港加盟愉園後即備受關注，表現亦獲好評。他認同現時英格蘭隊相當有潛力，新人輩出也有經驗球員壓陣，故看好祖國能夠繼2018年世界盃後，再次至少打入4強。雖然他希望「三獅」能夠首嘗高舉歐國盃，但直言法國隊及比利時隊才是奪冠熱門：「我認為今屆關鍵是哪隊有更多主力能夠保持健康和狀態，哪隊就能夠走得更遠贏得歐國盃，希望英格蘭隊做到吧。」

無論英格蘭隊踢3中堅還是4後衛陣式，射手隊長哈利卡尼身旁兩名正選拍擋誰屬，一直未有明顯答案，史葛也稱這個話題於過去數周已讓英國球迷議論紛紛，他將會選擇好友拉舒福特，還有染上銀髮向名宿加斯居尼致敬的菲爾科頓：「很多英國球迷傾向選擇基亞利殊和科頓，但我認為有拉舒福特的速度，加上科頓的技術，這樣才是兩全其美。」史葛亦稱今屆英軍會最關注科頓，期待這名21歲英超最佳青年球員在曼城度過輝煌一季後，能夠將佳態延續至國家隊，協助接連獲勝。

至於今季加盟傑志協助衛冕港超的中場悍將巴爾拿，效力過愛斯賓奴及華歷簡奴征戰多季西甲，亦是西班牙隊前小國腳，曾跟迪基亞、佐迪艾巴、艾斯派古達、堤亞高艾簡達拿及布斯基斯等現役國腳在國家隊梯隊並肩作戰。西班牙隊在E組的對手有瑞典隊、波蘭隊和斯洛伐克隊，雖然有沙治奧拉莫斯等主力缺陣而陣容不整，但這名32歲防中仍會向「鬥牛軍」投下信心一票，認為以年輕陣容也有力一戰：「西班牙隊今屆擁有很多新球員，他們經驗比其他球隊少，但仍具備質素，我期待球隊能夠走得多遠，但法國隊還是奪冠大熱，尤其贏得世界盃後球員更加充滿信心。」出身巴塞隆拿青訓的他說，會關注其18歲後輩柏迪的表現：「他除了進攻方面很有天賦，防守能力也很出色，我不知道他能否在今屆歐國盃取得很多上陣機會，但我毫不懷疑，未來他將會成為西班牙隊的重要球員。」

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