法網開鑼︱大坂直美響頭炮缺席記者會 賽會社交網揶揄後刪帖文 (22:14)

四奪大滿貫的大坂直美今日踏出爭逐法網首冠的第一步,首圈以盤數6:4、7:6(4)掃走羅馬尼亞籍的迪姬,打入女單64強。她上周三表示敗者仍要受訪,會影響球手情緒健康,因而決定在法網期間不回應傳媒提問,最終今日賽後只在場上接受賽會簡短訪問,表示相信表現會隨比賽場數增加而改善。

賽會社交網一度上載4名球員訪問相片,寫道「他們了解自己的義務」,但帖文其後被刪除。大坂直美料會因此舉被罰款,女子網球協會則聯絡她,希望了解事件。

而位列女單26號種子的德籍名將姬爾芭,以盤數2:6、4:6遭外圍賽球手卡莉蓮娜踢出局,成為首名下馬的種子球手。烏克蘭籍的卡莉蓮娜晉級後,將與美籍的歌蓮絲爭入32強。

No.2 seed moving on 🆙@naomiosaka books her spot in the second-round, overcoming Tig in a tight second set 6-4, 7-6(4). #RolandGarros pic.twitter.com/OMf1hZM6i0— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021