法網開鑼︱大坂直美響頭炮缺席記者會 賽會社交網揶揄後刪帖文 (22:14)

四奪大滿貫的大坂直美今日踏出爭逐法網首冠的第一步，首圈以盤數6：4、7：6（4）掃走羅馬尼亞籍的迪姬，打入女單64強。她上周三表示敗者仍要受訪，會影響球手情緒健康，因而決定在法網期間不回應傳媒提問，最終今日賽後只在場上接受賽會簡短訪問，表示相信表現會隨比賽場數增加而改善。

賽會社交網一度上載4名球員訪問相片，寫道「他們了解自己的義務」，但帖文其後被刪除。大坂直美料會因此舉被罰款，女子網球協會則聯絡她，希望了解事件。

而位列女單26號種子的德籍名將姬爾芭，以盤數2：6、4：6遭外圍賽球手卡莉蓮娜踢出局，成為首名下馬的種子球手。烏克蘭籍的卡莉蓮娜晉級後，將與美籍的歌蓮絲爭入32強。

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