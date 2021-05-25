保齡球｜亞運首金名將車菊紅今設靈 胡兆康弔唁 感激前輩帶動球壇發展 (19:42)

曾三戰亞運的車菊紅，是1978年曼谷亞運保齡球女子隊際賽銅牌成員，8年後在漢城亞運女子單人賽，歷史性取得港隊各項的首面金牌，亦在女子優秀賽摘銀，在1995年贏得世界賽銅牌，之後因傷退役。她本月10日因長期病患在港離世，享年69歲。民政事務局局長徐英偉、港協暨奧委會會長霍震霆、保齡球總會主席兼車菊紅前隊友劉掌珠等今日致送花牌。

到場弔唁的現役港隊代表胡兆康覺得，車菊紅作為先驅，帶動了香港的保齡球潮流：「她贏得金牌後，帶動很多保齡球館出現，令人更易接觸這項運動，亦帶起了許長國（已故的1998年亞運金牌得主）等球手。多得很多前人的努力，體院亦有自己的球場，訓練環境比以前幸福了很多。」已轉戰商界的田徑及賽艇前港隊代表倪文玲，分享曾與退役後的車菊紅在體育總會合作，形容對方低調實幹。

保齡球項目自1978年起9次成為亞運項目，但在明年杭州亞運未入圍初選項目，胡兆康稱總會正努力聯同其他地區爭取續辦比賽。康仔表示逾年半未有比賽，但接種疫苗後，期望能在延期至明年的亞洲賽前，重拾比賽狀態。

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