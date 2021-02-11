意甲煞科丨祖雲乘拿玻里失分奪第4 C朗創神射手紀錄 缺陣煞科戰惹關注 (13:20)

祖雲達斯賽前落後拿玻里1分排第5，出線下季歐聯形勢被動，今晨憑艾華路莫拉達起孖，作客以4：1大勝博洛尼亞，38輪得78分。手握前四主導權的拿玻里，主場遭維羅納逼和1：1，38輪得77分跌落第5，下季與第6的拉素出戰歐霸。「老婦人」戲劇性奪得來季歐聯席位，但由於未退出歐洲超級聯賽，有傳或遭歐洲足協踢出未來兩季歐洲賽。

36歲的C朗今季缺陣5仗聯賽，33場入29球首奪意甲神射手，成為唯一一人齊集英超、西甲及意甲神射手。然而他在煞科戰列後備，全程未落場，在祖雲達斯的前途惹來猜想。意大利記者Fabrizio Romano引述祖雲達斯總監稱，C朗沒受傷，但近日賽程過密，與主帥派路一同決定不在煞科戰擔正。

至於派路成功保住歐聯席位後，再稱有意繼續執教祖雲達斯：「我已當自己是下季領隊，百分百想留下，但球會仍未和我商量。」

此外，AC米蘭作客2：0擊敗末段10人應戰的阿特蘭大，以1分力壓對手奪亞，相隔7年重返歐聯，阿特蘭大和提早封王的國際米蘭亦出線。

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