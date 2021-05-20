英超｜利物浦重返第4 與車仔李城為歐聯爭崩頭 高普稱煞科等同決賽 (17:15)

英超冠軍曼城和亞軍曼聯已穩奪歐聯入場劵，餘下兩個席位屬車路士、利物浦及李斯特城之爭。「紅軍」後勁凌厲，今晨作客以3：0大勝般尼，錄得四連捷後37戰得66分（見下表），以較佳得失球差壓過李城，自2月以來再度躋身前四，只要在煞科戰迎戰水晶宮勝出便可出席歐聯。紅軍領軍高普賽後提醒球員，歐聯入場券仍未到手，煞科戰必須傾盡全力，以對待決賽的心態應戰。

車路士和李城煞科戰分別作客阿士東維拉及迎戰熱刺，相信「藍戰士」成功的機會較高。李城過去4場聯賽只得4分，成為自去年12月以來首次跌出前四的致命傷；然而他們仍有機會參戰歐聯，條件是車路士在5月29日歐聯決賽挫曼城，以衛冕身分出席下季歐聯，而「藍戰士」最終只得英超第5名。

熱刺因受挫維拉，並將硬碰李城，令歐霸參賽資格形勢上腹背受敵，事關領前熱刺3分的韋斯咸最後一役迎戰修咸頓不敗即可達標，而隨後的愛華頓仍有機會出席歐霸，但「拖肥」作客曼城未許樂觀。

英超積分榜（前10）

球隊 勝 和 負 得球 失球 球差 積分

1.曼城 26 5 6 78 32 46 83

2.曼聯 20 11 6 71 43 28 71

3.車路士 19 10 8 57 34 23 67

4.利物浦 19 9 9 66 42 24 66

5.李斯特城 20 6 11 66 46 20 66

6.韋斯咸 18 8 11 59 47 12 62

7.熱刺 17 8 12 64 43 21 59

8.愛華頓 17 8 12 47 43 4 59

9.阿仙奴 17 7 13 53 39 14 58

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