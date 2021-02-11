意甲｜國米封王球迷狂歡 干地勢續約 C朗破入球荒領祖雲續爭歐聯席位（附精華） (22:10)

阿特蘭大昨晚與薩斯索羅賽和1：1，令國際米蘭得以自2009/10年球季後，再次稱霸亞平寧半島。不少球迷隨即走上街頭，揮舞愛隊旗幟慶祝。其中在市中心的米蘭主教座堂廣場，數千球迷無視疫情風險，未有遵守社交距離下聚集慶祝。而成為首名非意籍冠軍球隊班主的中國籍主席張康陽，則與名宿兼副主席J辛尼迪在球會總部現身，向在場的球迷致意。而比利時隊射手盧卡古更在車上揮舞球衣，與路人慶祝球隊封王。

今季一度落後宿敵AC米蘭而飽受下台壓力的干地，領軍重溫舊夢，獲行政總裁馬路達稱讚是最佳人選：「他是在適當時候出現的適當人選，這也證明球隊投資在他身上正確。更重要是我們很多球員未曾奪冠，是干地令他們相信自己。」干地則向一直造謠稱他會下台的人反擊，稱球會封王是證明實力的最佳方法。意媒報道，馬路達是引薦干地執教國際米蘭的關鍵人物，其年薪高達1200萬歐元曾備受質疑，惟助球隊重奪聯賽錦標後，班主張康陽據報已同意與這名51歲教練續約，為重建球隊未雨綢繆。

至於聯賽九連霸偉業告終的祖雲達斯，則續為來季歐聯席位而戰。「斑馬兵」今晨作客烏甸尼斯先失守，但C朗完場前打破入球荒梅開二度，領軍以2：1反勝對手，賽後34戰得69分排第3，與次席的阿特蘭大及第4位的AC米蘭同分。賽後祝賀國際米蘭封王的主帥派路，據報若未能領軍奪得歐聯席位便會下台。未有回應前途的他指，麾下要適應轉變：「我們並非在爭奪意甲或歐聯冠軍，球員自然要適應轉變，但他們做到了。」

同樣力爭歐戰席位的羅馬則以0：2不敵森多利亞，賽後34戰得55分續守第7，但已落後少踢1場、位列第6的宿敵拉素9分。

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