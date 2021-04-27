德甲｜拜仁公布拿高斯文頂替費歷克 季後上任簽約5年 (17:30)

拜仁盛傳向爭標勁敵萊比錫的主帥拿高斯文招手，今日終公布將由這名33歲德籍教頭掌舵，雙方簽約5年。聲明寫道，「費歷克要求提早兩年終止合約，拜仁同意他的要求」。拿高斯文在費歷克傳出離隊後，多次否認與拜仁有接觸，但近日再被指即將過檔。

他今日透過現時東家表示，離開萊比錫是艱難決定：「我將以沉重的心情離開，我們一同創造了很多歷史、很多故事，這些都令我自豪，感激球會過去給予我的機會。」拿高斯文有「小摩連奴」之稱，亦是德甲史上最年輕教頭。

拜仁去年才與費歷克簽約至2023年6月，但傳因轉會政策與高層不和，兩周前於一場聯賽後，在記者會突然公布已請辭，隨即遭球會批評未理爭標前景，影響軍心。盛傳費歷克或在歐洲國家盃結束後，接替已落實將離任的德國隊主帥路維。

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