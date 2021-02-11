意甲｜祖雲達斯主席疑拒為歐超聯風波下台 干地批歐洲足協壓榨球員促反省（附精華） (17:20)

主場出擊的祖雲達斯今晨憑阿歷士辛度梅開二度，加上馬菲斯迪歷特建功，以3：1輕取帕爾馬，未有進帳的C朗職業生涯累積425場勝仗，與曼聯舊隊友、威爾斯隊主帥傑斯並列史上第2，距紀錄保持者、巴西名將門神羅渣里奧只差36場。而正選上陣的43歲門將保方在歐洲五大聯賽第673次上陣，超越傑斯進佔史上第6，與C朗雙雙締里程碑。

由於榜首的國際米蘭同日作客與史柏斯亞賽和1：1，次席的AC米蘭又以1：2不敵薩斯索羅，令「斑馬兵」爭標重燃希望，32戰得65分排第3，落後AC米蘭僅1分。不過，球會參加歐超聯的風波仍未平息，日前退出賽事後發表聲明時，未有提及球迷並就此致歉，被批評未有如米蘭雙雄一樣尊重球迷利益。而被視為歐超聯推手之一、擔任球會主席的艾里尼更疑說服管理層支持，不會因是次風波而下台。

另外，今晨分途出擊的米蘭雙雄同樣曾參戰歐超聯，賽後分別就事件回應。其中國際米蘭行政總裁馬路達認為足球界危機仍未解除，稱若球隊不改變營運模式，球壇體制將崩潰，暗示歐洲足協改革勢在必行。主帥干地則直言「歐洲足協當球員像檸檬一樣」榨取利益，冀當局從時間中反省；AC米蘭名宿兼發展總監馬甸尼則稱，從未參與歐超聯計劃的討論，為事件引發爭議向球迷道歉。

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