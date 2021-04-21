歐超聯︱祖雲主席改口歐超聯難繼續 國米馬體會退出 利物浦班主致歉 (19:19)

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艾里尼今晨仍堅稱12隊有「鮮血之約」，歐超聯今早的聲明亦稱只會重塑計劃，惟相隔半日，他向傳媒表示：「在英超6隊退出後，我不認為這計劃仍可運作下去。」意媒否認如早前傳聞，認為艾里尼未有就歐超聯停運而請辭。

馬體會的聲明透露該會在上周一才加入歐超聯計劃，表示球會上下一致認為，體育競技比其他因素都重要。國米表示希望繼續推動球賽改革，但這亦意味中資班主蘇寧集團或繼續尋找買家接手。8隊聲明中，僅得英超的阿仙奴就風波道歉，利物浦班主約翰亨利則以個人名義向球會上下及球迷致歉。

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