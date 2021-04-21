東京奧運｜足球分組賽抽籤出爐 日本男足A組惡鬥法國 衛冕巴西遇德國 (18:18)

今屆東奧男足將於7月22日展開，與往屆一樣比開幕禮早一天，決賽於8月7日舉行，同樣比閉幕禮早一天。抽籤方面，主場出擊的「藍武士」將在A組面對法國及墨西哥兩支強隊。相反另一支東亞勁旅韓國隊抽得上籤，在B組對手（見表）較弱下，出線難度不大。

衛冕的巴西隊將在D組惡鬥近兩屆在U21歐國盃奪得冠、亞軍各一的德國隊，但其餘兩隊為青黃不接的科特迪瓦隊及沙特阿拉伯隊，出線形勢樂觀。早前友賽兩鬥日本隊各勝一場的阿根廷隊，則在C組面對上屆U21歐洲盟主西班牙隊，同組還有埃及隊，後者或邀利物浦球星穆罕默德沙拿以超齡球員身分助陣。

女足方面，日本隊與英國隊、加拿大隊及智利隊同處A組；中國隊抽中死亡B組，將與勁旅巴西隊與荷蘭隊，以及非洲黑馬贊比亞隊爭出線；首日分組賽將比男足提早一天展開。

男子組抽籤結果

A組：日本、南非、墨西哥、法國

B組：新西蘭、韓國、洪都拉斯、羅馬尼亞

C組：埃及、西班牙、阿根廷、澳洲

D組：巴西、德國、科特迪瓦、沙特阿拉伯

女子組抽籤結果

A組：日本、加拿大、英國、智利

B組：中國、巴西、荷蘭、贊比亞

C組：瑞典、美國、澳洲、新西蘭

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