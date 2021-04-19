英超｜曼聯挫般尼取五連勝 格連活特起孖平朗尼紀錄 (19:04)

曼聯開賽一分鐘有門將甸恩軒達臣出迎失誤被頂入大門，惟般尼被視像裁判（VAR）判越位在先「詐糊」，上半場互無紀錄。「紅魔」大難不死，於下半場48分鐘由格連活特打破僵局，客軍僅2分鐘後角球攻勢扳平，曼聯最後憑格連活特完場前6分鐘再建功，以及下半場入替的卡雲尼補時接應24歲生日的雲迪碧克橫傳埋齋，終勝3：1，取得今季聯賽第19勝，兼以66分追平上季總積分。

19歲的格連活特近3仗聯賽入4球兼交出一次助攻，生涯在英超累積15球，追平朗尼並列成20歲前為曼聯在英超入球最多的球員，他離20歲生日還有5個多月，有望打破紀錄。卡雲尼今季亦累積10個入球，自基斯坦奴朗拿度（C朗）後，首個單季入球突破雙位數的「曼聯7號」。

縱聯賽落後8分，但格連活特表示，追趕曼城可能性仍存在：「任何事情都有可能發生，對方都有可能會犯錯，希望他們會再失一些分數，但更重要是我們要集中餘下的比賽。」領隊蘇斯克查則高興格連活特的進攻方式更多元化及日趨成熟，努力訓練獲回報。

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