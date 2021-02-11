NBA｜韋少35分大三元寫歷史 領巫師兩連勝 更衣室瘋狂慶祝 (20:12)

韋少今早貢獻35分、21次助攻及14個籃板，超級三雙表現成為NBA史上最佳，日籍新星八村壘亦做出26分、8個籃板，一同助巫師主場以132：124擊敗溜馬，取得兩連勝。32歲的韋少去年底被侯斯頓火箭交易至巫師，上仗做出三雙後已在社交網表示，從不會被壓力打敗，今仗再度證明實力，賽後步回更衣室時，獲隊友準備香檳瘋狂慶祝，他亦在社交網高呼「我愛今仗」。

而勇士控衛咖哩仔因尾龍骨受傷，自本月17日擊敗火箭一仗後缺陣，他今早復出即交出32分，助球隊主場以116：102擊敗芝加哥公牛，重返勝軌。夏登亦為布魯克林籃網做出38分、13次助攻及11個籃板的三雙，其「三巨頭」拍檔艾榮復出貢獻27分，齊助球隊主場以112：107挫明尼蘇達木狼。洛杉磯快艇則在另一場大戰，憑利安納等5將得分上雙，主場以129：105輕取密爾沃基公鹿。

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