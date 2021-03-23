英超｜曼聯舊將掛靴當地盤工 「靠勞力貢獻社會感自豪」 (22:11)

屬90年代尾曼聯青訓的李爾洛捷，與費查、奧沙及巴士利等將曾為青年軍拍檔，1999年起獲費格遜提拔上一隊，效力4年間為一隊上陣4次，包括聯賽及歐聯，不過其餘大部分時間只出戰預備組，直至2003年離隊轉投當時仍在英冠的般尼。惟其後受傷患困擾的他漸走下坡，只能在更低組別球隊「搵食」，2011年以30歲之齡掛靴。

他退役後未有留在球壇，反而在英格蘭職業球員工會（PFA）的協助下，考牌成為地盤及水管工，他受訪時稱經常被工友認出：「不少工友都認得我，會問我有關當年在曼聯的事，亦有不少人好奇我為何會選擇當工人，但經常回答這些問題令人吃力，所以我絕少主動提及往事。」他亦為昔日未能上位而嘆息：「我不後悔曾是曼聯的一員，但唯一可惜是我的性格太沉寂和欠缺自信。當你有較好的社交能力，對自身發展亦有幫助，若我能像奧沙和費查一樣，當時多點融入球隊，或許會有不同的結果。」

不過對於自己的第二人生，他仍感到滿意：「靠自己的勞動力為社會作出貢獻，這一點我感到自豪，亦不認為有什麼不見得光。」他又以自身經歷提醒後輩，認為年輕球員應在足球以外擁有一技之長，一旦未能名成利就，亦可以有一番作為。

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