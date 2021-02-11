歐聯抽籤︱8強演兩屆決賽翻版 衛冕拜仁撼PSG 皇馬再遇利物浦 (19:59)

拜仁上屆決賽憑京士利高文建功，在葡萄牙小勝PSG封王。兩隊今屆在本土賽水準略有下滑，但在歐聯仍以小組首名晉級，且16強輕鬆淘汰對手。PSG球星尼馬近期養傷，但料可在後日對里昂一仗復出，下月可爭取協助PSG復仇。上季執教PSG的德籍主帥杜曹，則會領車路士鬥8強牌面實力較弱的葡超球隊波圖，美臣蒙特及佐真奴費路停賽復出，將有助「藍戰士」首回合爭取拔頭籌。

另一場前決賽戲碼，則落在皇家馬德里及利物浦身上，3年前在基輔傷出的穆罕默德沙拿，將重遇仇人沙治奧拉莫斯，或是二人盛傳轉會之下的最後一次交手。至於爭取四冠王的曼城，則會遇上另一德甲球隊多蒙特。兩軍分別有狀態大勇的根度簡及查頓辛祖倒戈。

賽會同時為4強抽籤，上線將由曼城、多蒙特、拜仁及PSG爭一個決賽席位；下線球隊則是皇家馬德里、利物浦、車路士、波圖。歐聯8強兩回合將於下月首兩星期周中舉行，4強則暫定4月尾至5月初開戰。

歐聯8強抽籤如下：

曼城（英）vs.多蒙特（德）

波圖（葡）vs.車路士（英）

拜仁慕尼黑（德）vs.巴黎聖日耳門（法）

皇家馬德里（西）vs.利物浦（英）

註：前者首回合主場

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