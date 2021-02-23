港超｜飛馬已補交保險費 愉園今午操練取消 稱正與足總商討 (16:17)

愉園原定晉身明晚舉行的菁英盃4強對理文，如今突被足總紀律委員會禁賽，但因上訴程序需時，賽事判負0：3，理文直接晉身決賽。愉園今午回應，球會正處理有關保險問題，爭取在短期內解決，並稱跟足總商討有關禁賽問題，「期望可以有更大空間妥善解決，避免在已壓縮的賽季再失去比賽的機會」。球隊原定下午3時在九龍灣公園球場操練，現時已取消改為休息日。

飛馬則表示在今早9時55分，即判決中午12時生效前，已處理好有關保險費用，球隊今日維持在會所健身訓練。足總回應已聯絡保險公司，確定收到飛馬有關費用，事件會繼續按章則處理。

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愉園出戰菁英盃4強前夕突被告知不戰而敗，將帥均在社交網留言希望放寬期限以完成比賽。主帥鮑家耀稱：「球員咁努力去爭取勝利，卻換來這樣的結果，真的唔想見到。」球員黎培基昨晚也稱，只望有奇蹟出現可繼續比賽。愉園上季重返港超，在疫情後開始傳出財政不穩，亦傳出拖欠職球員數個月薪金；飛馬在早前停賽期間，亦傳有延遲發放薪金。

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