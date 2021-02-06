德甲｜拜仁雪戰贏波即趕赴機場 航班延誤半天 勢礙備戰世冠盃 (18:11)

拜仁在聯賽作客哈化柏林，雖有羅拔利雲度夫斯基在開賽12分鐘12碼宴客，但9分鐘後由湯馬士梅拿助攻京士利高文，為這支衛冕之師打開紀錄。雙方在大雪之下苦戰，未再添入球下，拜仁小勝一球，拋離次席的RB萊比錫10分，梅拿亦累積10次助攻，成今季第一人。

不過，球隊未能即時凱旋，皆因他們需要趕往柏林機場，出發多哈備戰世冠盃。航班原定在當晚11時15分起飛，但因天氣問題延遲。球會在社交網連環發布相片，顯示紐亞、梅拿等在機上豎起拇指，興奮等待起飛，但其後發聲明稱，飛機在柏林機場被拒起飛，在跑道等候80分鐘後取消出發，再因更換機組人員而拖延進度，眾星要在機上過夜等待。

飛機終在當地時間早上9時15分、即香港時間下午4時15分出發，但拜仁在香港時間周二凌晨，便要在世冠盃4強出戰艾阿里，意味連同適應時差的備戰時間，他們抵達多哈後的備戰時間大打折扣。

球會亦公布，早前染疫的壽星哥列斯卡與查維馬天尼斯，未有隨隊出發。

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