NBA｜杜蘭特成密切接觸者 後備上陣被勒令離場 社交網呼還我自由 (15:52)

杜蘭特離場後隨即在Twitter發放「釋放我」的帖文，又批評這是NBA的「公關技倆」，但絕不會瞞騙倒球迷。13年NBA生涯首次後備落場的他，最終全場僅上陣19分鐘得8分，是個人歷來第2次得分不到雙位數。他在陣下，籃網早段落後過17分，第3節一度反超前6分，但仍以117：123不敵速龍。

NBA賽會的聲明稱，根據防疫指引，有人確診前，其密切接觸者不須強制隔離，杜蘭特在過去24小時3次病毒檢測亦過關，但賽前一名他接觸過的初步確診者，在比賽期間正式確診，為安全計再次禁止他參與球賽。

杜蘭特的籃網隊友夏登就表示不解：「這場比賽應該延期。我覺得如果要追蹤接觸者，他是一直與全隊一起。我不能理解為何他原本不能上陣，之後可以落場，又再被帶走。」

另外，新秀探花拿美路波爾今早交出個人新高的34分、8籃板及0失誤，但夏洛特黃蜂仍在主場以121：138不敵聯盟一哥猶他爵士。洛杉磯快艇則在保羅佐治右腳受傷缺陣下，遭波士頓塞爾特人作客119：115險勝。

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