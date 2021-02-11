日職｜不老傳奇三浦知良再續約　將54歲踢日職：對足球渴望熱情仍在增加 (18:59)

將於下月26日就54歲的三浦知良，上季在日職上陣4場及日本聯賽盃上陣2場，其中去年9月底作客川崎前鋒一役，更聯同兩大日本隊老將中村俊輔及松井大輔齊正選上陣，但所有賽事都未能取得入球，FC橫濱重返日職首季最終排第15位。三浦知良即將征戰職業生涯第36個球季，他說：「受到新冠病毒疫情影響，全球都處於艱難局面，但我們仍然能夠踢足球。對我來說（上季）是個令人不滿意的球季，但我對足球渴望和熱情仍在增加。新一季我會繼續爭取更多上陣，為球隊取勝作貢獻，我將每天努力實現這目標。」

三浦知良於去年12月19日主場對橫濱水手的打吡戰後備入替，以53歲9個月零23日再刷新聯賽最年長上陣紀錄。外界亦期待三浦爭取打破另一紀錄，由巴西名將薛高在1994年效力鹿島鹿角時，以41歲3個月零12日創下的日職最年長入球紀錄。

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